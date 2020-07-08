РИАМО - 8 июл. За минувшие сутки на территории Москвы выявили еще 621 случай заражения коронавирусом, общее количество случаев в городе достигло 226 795, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За последние сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1195 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 160 913.

Кроме того, в Москве скончались еще 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в столице умерли 4027 человек.

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Текстовая трансляция

8 ИЮЛЯ

- Правительство Российской Федерации установило новые правила оказания медицинской помощи гражданам при угрозе опасных заболеваний. Алгоритм этих мер был отработан во время пандемии коронавируса.

- За минувшие в сутки в России зафиксировали 6 562 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Москве выявили 621 случай, таким образом, число новых случаев коронавируса в столице сократилось за месяц на 31%. В Подмосковье выявили еще 194 случая Covid-19.

- Еще 1195 пациентов выздоровели в Москве. В Подмосковье от коронавирусной инфекции вылечились 359 человек.

- Еще 6 московских стационаров вернулись к обычному режиму работы после приема пациентов с коронавирусной инфекцией. В скором времени планируется вернуть в обычный режим работы еще четыре больницы, среди которых Боткинская и имени Виноградова.

- В Москве скончались 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в столице умерли 4027 человек. В Подмосковье жертвами новой инфекции стали еще 5 человек.