РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска отключили горячую воду в четырех домах на улицах Рощинская и Советская из-за ремонта центрального теплового пункта (ЦТП), сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» в среду с 8:00 до 17:00 ремонтируют ЦТП. В это время отключили горячую воду в многоквартирных домах по адресам: улица Рощинская, 15А; Советская, 13, 13А, 13Б», - говорится в сообщении.

Жителям принесли извинения за предоставленные неудобства.