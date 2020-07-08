РИАМО - 8 июл. В прошлом году градостроительный блок Московской области цифровизировали, для жителей региона и представителей бизнеса Мособлархитектура совместно с ГБУ МО «Мособлгеотрест» запустили сервис «Градпроработка онлайн», на нем жители региона проверили 700 тысяч земельных участков, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

«Самый популярный на сегодня ресурс - «Градпроработка онлайн», где пользователь может узнать о видах разрешенного использования земельного участка, его градостроительных ограничениях (при наличии) или о порядке согласования строительства в зонах с особыми условиями использования территории», - рассказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Он добавил, что почти 700 тысяч кадастровых номеров земельных участков прошли проверку через сервис. Это значит, что каждый из собственников сэкономил время и получил информацию о потенциале земельного актива, не выходя из дома.

На втором месте по популярности сервис «Стройка рядом с домом». Он предоставляет сведения о проводимых строительных работах на интересующем земельном участке или в радиусе трех километров от него.