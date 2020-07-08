РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 июл. В Домодедове выявили уполномоченное лицо, неправомерно оформлявшее документы на молочную продукцию, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

Управление провело мониторинг работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме ФГИС «Меркурий» в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству молочной продукции в деревнях Чурилково и Камкино городского округа Домодедово. В мае 2020 года было установлено, что к ним поступает сырое коровье молоко из хозяйств Тульской области.

«Управлением выявлены нарушения закона «О ветеринарии» и «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов (ВСД), порядка оформления ВСД в электронной форме и порядка оформления ВСД на бумажных носителях», а также приказа Минсельхоза России №646», - говорится в сообщении.

Оформление ВСД осуществлялось уполномоченным лицом, не состоящем в штате государственной ветеринарной службы Московской области. Молоко без первичной упаковки, не подвергнутое тепловой или иной обработке, не входит в перечень продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица могут оформлять ВСД.

В результате рассмотрения административных дел в отношении предпринимателей вынесено предупреждение, а также выданы представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушению.