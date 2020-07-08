РИАМО - 8 июл. Из-за неблагоприятных погодных условий в Подмосковье произошло отключение электроснабжения в 114 населенных пунктах, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Грозовой фронт, прошедший по западу Московской области, стал причиной отключения электроснабжения в 12 городских округах.

«Было прервано электроснабжение 114 населенных пунктов с населением около 10 тысяч человек, 17 социально значимых объектов», - говорится в сообщении.

По состоянию на 07:00 среды, крупных технологических отказов нет, последствия непогоды устраняются.