РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 июл. Щелковские полицейские задержали ранее судимого местного жителя по подозрению в краже велосипеда, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от жителя о том, что из подъезда дома по улице Парковая в Щелкове похищен принадлежащий ему велосипед. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый местный житель 35 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.