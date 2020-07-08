РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 июл. В подмосковных Котельниках дорожные знаки у ТЦ «МЕГА Белая Дача» привели в нормативное состояние, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В рамках регулярного обследования автомобильных дорог городского округа Котельники было обнаружено, что дорожные знаки около ТЦ «МЕГА Белая Дача» находятся в ненормативном состоянии.

«Собственнику было направлено предписание о необходимости привести дорожные знаки в порядок. В кратчайшие сроки работы по восстановлению были выполнены», - говорится в сообщении.