РИАМО - 8 июл. За время регулярных дезинфекций с начала пандемии управляющие компании Королева «Жилкомплекс» и «Жилсервис» использовали порядка 220 тысяч масок, перчаток и защитных костюмов, говорится в сообщении пресс-службы Координационного совета Королева.

За период с 16 марта выполнили порядка 120 тысяч санитарных обработок, использовали более 250 литров дезинфицирующих средств.

«С начала пандемии в 3 раза увеличилось количество затрачиваемого расходного материала, а число влажных уборок возросло в 20 раз. Более чем в 2 раза увеличены затраты на приобретение защитных средств для персонала», - сказал директор УК «Жилсервис» Сергей Дробышев.

УК «Жилкомплекс» является крупнейшей управляющей компанией города. Она ежедневно проводит санитарную обработку мест общего пользования в 628 многоквартирных домах.

УК «Жилсервис» ежедневно обрабатывает места общего пользования в 300 многоквартирных домах.