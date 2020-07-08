РИАМО - 8 июл. Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в Подмосковье превысило 39,5 тысяч человек, в том числе 359 пациентов выздоровели за последние сутки, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

«В Московской области еще 359 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Подмосковье вылечились 39 550 Covid-пациентов.

По данным на 7 июля, в Московской области выявили 59 522 случая заражения коронавирусом. В Подмосковье лечат от коронавирусной инфекции не только местных жителей, но и пациентов из других регионов России, а также иностранцев.

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Текстовая трансляция

8 ИЮЛЯ

- За минувшие в сутки в России зафиксировали 6 562 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Москве выявили 621 случай, таким образом, число новых случаев коронавируса в столице сократилось за месяц на 31%. В Подмосковье выявили еще 194 случая Covid-19.

- Еще 1195 пациентов выздоровели в Москве. В Подмосковье от коронавирусной инфекции вылечились 359 человек.

- Еще 6 московских стационаров вернулись к обычному режиму работы после приема пациентов с коронавирусной инфекцией. В скором времени планируется вернуть в обычный режим работы еще четыре больницы, среди которых Боткинская и имени Виноградова.

- В Москве скончались 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в столице умерли 4027 человек. В Подмосковье жертвами новой инфекции стали еще 5 человек.