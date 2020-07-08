РИАМО - 8 июл. Демонстрационный павильон МЦД проведет квест с подарками, мероприятие состоится в День московского транспорта, который отметят 11 июля, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Каждый час будет загадываться одна из станций МЦД. Задача игроков – отгадать место и добраться до него быстрее других. На остановочном пункте организаторы в оранжевых футболках с символикой МЦД выдадут каждому участнику ребус», - говорится в сообщении.

Победителями станут первые пять человек с каждой станции, кто быстрее остальных отгадает загадку и придет с ответом в указанное организаторами место.

Квест пройдет 11 июля с 12:00 до 16:00 в Instagram-аккаунте Московских центральных диаметров. Организаторы будут ждать участников на станциях до 18:00.

25 победителей получат в подарок карты «Тройка» с эксклюзивным дизайном. Остальных участников наградят сувенирами от МЦД.