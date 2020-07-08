РИАМО - 8 июл. В течение среды на территории Москвы и Подмосковья может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составляет более 20% от месячной нормы, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Сегодня дождевой фронт сместится ближе к Москве. Осадков как вчера не будет, но их будет немало. Примерно 15-20 миллиметров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за прошедшие сутки в Москве выпало около 12 миллиметров осадков. На западе Подмосковья выпало до 90 миллиметров осадков.

Месячная норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.

По прогнозу синоптиков, в среду в Московском регионе пройдет кратковременный дождь, местами сильный, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 26-28 градусов, в Подмосковье – плюс 25-30 градусов.

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