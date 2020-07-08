РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июл. На интернет-портале «Добродел» до 31 августа жители Балашихи могут проголосовать за ремонт дорог в 2021 году, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Жители Балашихи до 31 августа могут проголосовать за ремонт дорог в 2021 году на портале «Добродел». Всего там представлено 25 участков, они получили больше всего откликов на этапе сбора предложений», - говорится в сообщении.

Также в перечень для голосования добавлены улицы по результату обследования дородных служб, а также обращениям жителей в администрацию городского округа. Участки, которые наберут максимальное число голосов, будут включены в программу ремонта на 2021 год.

Принять участие в голосовании могут зарегистрированные на портале госуслуг пользователи. В нем уже приняли участие около 200 жителей Балашихи.

Ссылка на портал: http://vote.dobrodel.ru/dorogi2021final.