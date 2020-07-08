РИАМО - 8 июл. За прошедшие сутки из-за сильного ветра в Подмосковье упало 94 дерева, 11 автомобилей получили повреждения, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений на территории Московской области произошли следующие происшествия: падение 94 деревьев в 12 муниципальных образованиях; повреждено 11 автомобилей, пострадал один человек», - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за сильного ветра в Подмосковье произошло нарушение электроснабжения в 26 населенных пунктах.

Вечером 7 июля активный атмосферный фронт принес ливни с градом и сильным ветром на западные территории Подмосковья и северо-запад Москвы. Выпадение осадков продолжилось ночью. В среду в регионе ожидается дождь, гроза, град и порывистый ветер.

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