РИАМО - 8 июл. В среду в Москве и Московской области будет наблюдаться большой температурный градиент, то есть разница между температурой воздуха на отдельных территориях может достигать 15 градусов, сообщает ТАСС.

«В среду совершенно нестандартная ситуация, когда в Москве еще жарко, 26-28 градусов, на востоке Московской области - до 33 градусов, а на западе - от 18 до 23 градусов. Это действительно необычно. Будет такой большой температурный градиент», - сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что такая ситуация связана с прохождением в регионе холодного воздушного фронта.

Вечером 7 июля активный атмосферный фронт с юго-запада принес ливни с градом на западные территории Подмосковья и северо-запад Москвы. Выпадение осадков продолжилось ночью. В среду в регионе ожидается дождь, гроза, град и порывистый ветер.