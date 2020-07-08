РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июл. Филиал Музея Победы в подмосковном Красногорске представит видеорассказ о чудодейственной иконе Петра и Февронии и мастер-класс по изготовлению символа Дня семьи, любви и верности, ромашки, в среду, говорится в сообщении информационного центра музея.

«День семьи, любви и верности в нашем музее отмечается впервые. Мы подготовили специальную онлайн-программу и очень рады, что благодаря такому формату познакомиться с ней могут жители всех регионов России», - сказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

На страницах филиала в соцсетях будет размещен видеоролик, посвященный празднику. Ведущие вспомнят о предании, связанном с Петром и Февронией.

«В сюжете также прозвучит рассказ от лица девушки-красноармейца о том, как подаренная бабушкой иконка этих святых, спасла ее любимого в годы Великой Отечественной. Об этом случае она сообщила своим родным. На протяжении многих лет фронтовое письмо бережно хранили в семейном архиве», - добавляется в материале.

Продолжит программу мастер-класс, во время которого виртуальных посетителей научат делать значок-ромашку.

Чтобы изготовить такой сувенир, понадобятся ленточки и цветная бумага. Проведут занятие дети, которые подарят сделанные своими руками значки прохожим на улице и попросят их помнить свои семейные истории.

Начало видеорассказа в 13:00, мастер-класса – в 14:00.