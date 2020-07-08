РИАМО - 8 июл. Подмосковные полицейские в городском округе Щелково задержали супружескую пару, подозреваемую в сбыте более 600 граммов наркотика, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«При личном досмотре у задержанной полицейскими обнаружены и изъяты 3 полимерных пакета с веществом растительного происхождения. По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержимое пакетов является наркотическим средством – марихуаной общей массой более 600 граммов», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Супружескую пару – 45-летнего мужчину и 46-летнюю женщину, - задержали в лесополосе.

«Злоумышленники пояснили, что приобрели наркотик через интернет-магазин и приехали забрать его из закладки», – добавила Петрова.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу.