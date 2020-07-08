РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июл. Очистные сооружения для домов ЖК «Ильинские луга» в подмосковном Красногорске планируют построить в конце 2021 года, сообщила начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Юлия Мелешкевич.

В теротделе Ильинское 7 июля состоялась встреча жителей с депутатом Мособлдумы Галиной Уткиной и представителями администрации горокруга. Участники встречи подняли вопрос разлива канализационных стоков от очистных сооружений в селе Ильинское-Усово. К муниципальной канализации подключены ряд домов первой очереди ЖК «Ильинские луга».

«Застройщик ЖК, ООО «ПИК», говорил, что очистные сооружения построят в третьем квартале 2020 года. Однако этот срок переносится. В настоящее время они нам говорят, что это будет построено в конце 2021 года», - сообщила Мелешкевич.

Она отметила, что в настоящее время очистные сооружения в селе Ильинское-Усово принимают стоки от поселка, на территории которого расположены, а также ЖК «Рублевское предместье», ЖК «Ильинское» и временно, до ноября 2020 года, от первой очереди ЖК «Ильинские луга».

При этом начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета подчеркнула, то весь комплекс «Ильинские луга» не будет подключен к муниципальной системе канализации.

«Это вопрос даже не рассматривается», - сказала Мелешкевич.

Точкой сброса технологически чистой воды от очистных сооружений Роспотребнадзор определил безымянный ручей на ландшафте.

«Данное разрешение действует до 22 ноября текущего года. Дальше «Водоканал» будет подавать документы на запрос новой точки сброса. Роспотребнадзор выдает точки сброса с учетом действующего в настоящий момент законодательства», - пояснила Мелешкевич.

По ее словам, причиной подтоплений территории в районе села Ильинское могут служить особенности рельефа местности, а также то, что почва перенасытилась влагой и не может ее больше принимать.