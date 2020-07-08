РИАМО - 8 июл. Еще 1195 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших в городе превысило 160 тысяч человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1195 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 160 913», - сказала Ракова.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы для тех, кто еще борется с инфекцией. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые избавились от коронавируса, также могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от болезни на дому.

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Текстовая трансляция

8 ИЮЛЯ

- Еще 1195 пациентов выздоровели в Москве. Всего число людей, вылечившихся от коронавирусной инфекции, увеличилось до 160 913.

- Еще 6 московских стационаров вернулись к обычному режиму работы после приема пациентов с коронавирусной инфекцией. В скором времени планируется вернуть в обычный режим работы еще четыре больницы, среди которых Боткинская и имени Виноградова.

- В Москве скончались 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в столице умерли 4027 человек.