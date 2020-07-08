РИАМО - 8 июл. Еще шесть московских стационаров вернулись к обычному режиму работы после приема пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
По ее словам, в настоящее время к оказанию плановой медпомощи вернулись уже 16 стационаров, они оказывают помощь свыше 12,8 тысячи пациентов. Медики прошли исследование на Covid-19 и продолжат сдавать анализы раз в неделю.
Ракова добавила, что в скором времени планируется вернуть в обычный режим работы еще четыре больницы, среди которых Боткинская и имени Виноградова.
К привычному режиму работы в городе вернутся все стационары, переоборудованные под прием пациентов с Covid-19.
Госпитализация плановых пациентов ведется в Москве с соблюдением мер санитарной защиты.
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Текстовая трансляция
8 ИЮЛЯ
- Еще 1195 пациентов выздоровели в Москве. Всего число людей, вылечившихся от коронавирусной инфекции, увеличилось до 160 913.
- Еще 6 московских стационаров вернулись к обычному режиму работы после приема пациентов с коронавирусной инфекцией. В скором времени планируется вернуть в обычный режим работы еще четыре больницы, среди которых Боткинская и имени Виноградова.
- В Москве скончались 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в столице умерли 4027 человек.
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