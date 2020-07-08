РИАМО - 8 июл. В День семьи, любви и верности в московских отделах ЗАГС пройдет около 300 торжественных регистраций брака, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«День семьи, любви и верности - символический праздник для молодоженов, многие пары стремятся заключить брак именно в этот день. В этом году он выпал на среду, когда торжественные регистрации брака проходят только во дворцах бракосочетания, но по многочисленным просьбам молодых церемонии состоятся во всех отделах ЗАГС. Сегодня в столичных ЗАГСах пройдет около 300 торжественных регистраций», - сказала Ракова.

Во всех отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания парам будут вручать тематические открытки и значки в виде ромашек. Этот цветок является символом Дня семьи, любви и верности.

Дворец бракосочетания №1, Дворец бракосочетания на ВДНХ и Левобережный отдел ЗАГС украсят в соответствии с тематикой праздника. Букеты ромашек невестам будут вручать в Шипиловском, Измайловском, Новомосковском отделах ЗАГС, в отделе ЗАГС в Южном Бутове и во дворцах бракосочетания №1, №3, на ВДНХ и в Коломенском.

Кроме того, со среды в Москве возобновят проведение церемоний чествования юбиляров супружеской жизни.

День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Праздник отмечается в России с 2008 года.

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