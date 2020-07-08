РИАМО - 8 июл. В ходе масштабного благоустройства территории парка Северного речного вокзала в Москве оборудуют три бассейна с подогревом, рекреационная зона будет рассчитана на 200 человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, на месте будущей зоны отдыха с бассейнами рабочие устанавливают плиту фундамента. Всего благоустройство коснется территории в 49 гектаров.

«Будет обустроено 19 километров дорожно-тропиночной сети, запланирована установка 26 павильонов, более 800 современных энергоэффективных опор освещения. На территории построят восемь детских и пять спортивных площадок, а также девять площадок для тихого отдыха», - сказал Бирюков.

В парке Северного речного вокзала реконструируют два фонтана и обустроят еще один новый. Кроме того, на причальной части отреставрируют пять павильонов, а на остальной территории приведут в порядок памятники, балюстрады, скульптуры и другие объекты. В ходе озеленения высадят порядка 7 тысяч деревьев и свыше 3 тысяч кустарников, разобьют цветники и газоны.

Завершить благоустройство планируют к 1 сентября. В настоящее время в работах задействованы 1,2 тысячи человек и 145 единиц техники.

Бирюков отметил, что до введения в Москве антикоронавирусных ограничений в парке Северного речного вокзала завершилась прокладка инженерных сетей.