РИАМО - 8 июл. Около 9 тысяч человек приняли участие в столичном проекте «Культура онлайн», 136 предложенных ими идей будут реализованы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках проекта с 22 по 30 июня москвичи обсудили способы перевода экспозиций городских музеев и библиотечных программ в онлайн-формат. Кроме того, на платформе crowd.mos.ru горожане приняли участие в самых разных опросах.

«Жители оставили более 1,7 тысячи комментариев в тематических обсуждениях. Больше всего идей было предложено по направлению «Сервисы и услуги в культуре», — сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

В частности, в число лучших идей по направлению «Сервисы и услуги в сфере культуры» вошел запуск портала «Электронная библиотека Москвы». Кроме того, жители поддержали идею создания единой афиши культурных мероприятий, а также разработку карты бонусов и поощрений «Культурные центры Москвы».

В категории «Трансляции для детей и подростков в сфере культуры» реализуют идею по организации трансляций по профориентации и по созданию страниц городских культурных площадок в приложении TikTok. Кроме того, для школьной программы разработают платный и находящийся в свободном доступе контент.

Для москвичей старшего поколения организуют обзоры на цифровые новинки, а также установят камеры на городском экскурсионном транспорте для ведения трансляций из поездок. Кроме того, в ходе проекта была поддержана идея по записи аудиорассказов о столичных достопримечательностях.