РИАМО - 8 июл. Жители и гости столицы могут покататься на скейтбордах и BMX-велосипедах на площадках в 14 городских парках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
У северного входа в парк «Садовники» находится бетонная площадка для катания на скейтах, открытая в любое время дня и ночи, вечером здесь включают освещение. Трамплины разного уровня сложности подойдут начинающим и опытным спортсменам.
Площадка в парке «Сокольники» открыта с 09:00 до 23:00. Она находится возле здания администрации и поделена на две зоны – под открытым небом и навесом. Фигуры для прыжков на самокатах, BMX, роликах и скейтбордах здесь оборудованы из бетона и фанеры.
На площадке в Перовском парке можно кататься круглосуточно. В солнечные дни от жары спасает тень деревьев, а для отдыха поставили лавочки и оборудовали автоматы с едой.
Трамплины в парке «Красная Пресня» подойдут для прыжков на скейтбордах, роликах, самокатах и BMX. Конструкции фигур вписываются в природный ландшафт парка.
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