РИАМО - 8 июл. В среду с 10 до 21 часа в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

«Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП», - отмечается в сообщении.

Спасатели порекомендовали москвичам отказаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам необходимо укрываться от непогоды в капитальных строениях. На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Припарковать автомобиль необходимо вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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