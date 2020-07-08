РИАМО - 8 июл. В минувшие сутки в западной части Подмосковья прошли обильные дожди, местами выпало более половины от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Месячная норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.

«Вечером 7 июля активный атмосферный фронт с юго-запада стал причиной опасной погоды на западе Подмосковья. Здесь прошли сильные ливни с грозами, местами с градом. В Можайске выпало 50 миллиметров осадков, более половины месячной нормы», - говорится в сообщении.

Дожди прошли и в отдельных округах Москвы. На северо-западе столицы выпало до 14 миллиметров осадков, на ВДНХ - 3 миллиметра. На востоке Московского региона осадков не было. Дожди и грозы продолжились в ночь на среду.

По прогнозу синоптиков, в среду в Московском регионе пройдет кратковременный дождь, местами сильный, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 26-28 градусов, в Подмосковье – плюс 25-30 градусов.