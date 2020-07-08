РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июл. Территория ансамбля музея-усадьбы «Архангельское» в Красногорске, который является объектом культурного наследия федерального значения, составляет 680 гектаров, сообщила начальник юридического отдела музея-усадьбы Наталья Исаева.

Седьмого июля депутат Мособлдумы Галина Уткина провела встречу с активистами Ильинской территории Красногорска. В мероприятии приняли участие представители администрации муниципалитета, МособлЕИРЦ, Рузского регоператора, музея-усадьбы «Архангельское». Среди прочих вопросов на встрече обсудили новые границы охранной зоны музея-усадьбы.

«Ансамбль усадьбы остался, поставлен в реестр на учет. Этот объект культурного наследия существует, у него есть предмет охраны. Выявлены 49 объектов, включенных в объект культурного наследия. Каждый из них признан отдельным памятником, поставлен в реестр, и теперь вся эта территория будет объединена практически до конца Лохина острова. Территория памятника – 680 гектаров, было 675», - сказала Исаева.

Она отметила, что прежняя охранная зона, установленная в 2001 году, не соответствовала законодательству и практически не соблюдалась. К тому же, в исторических границах усадьбы находились значительные территории с разрешенной застройкой.

«Сейчас, когда ансамбль принят как объект культурного наследия, в него входят маленькие объекты культурного наследия, памятники: дворец, флигели, ворота и так далее. Отреставрированы 12 зданий, сейчас еще идет реставрация. Отреставрированы 40 гектаров земли за забором и 34 гектара внутри забора», - заключила Исаева.

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