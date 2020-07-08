РИАМО - 8 июл. Спасатели ликвидировали возгорание в административном здании в 1-м переулке Тружеников в центре Москвы, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило в среду в 03:51.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит горение на кровле трехэтажного административного здания», - говорится в сообщении.

В 06:07 пожар локализовали на площади 200 квадратных метров, в 06:49 - ликвидировали.

Пострадавших в результате пожара нет.

Для ликвидации возгорания задействовали 26 единиц техники и 90 человек.