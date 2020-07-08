РИАМО - 8 июл. Поезда МЦД-1 и Савеловского направления МЖД следуют с увеличенными интервалами из-за инцидента на станции Лобня, где состав повредил контактный провод, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Московской железной дороги.

«Сегодня утром пригородный поезд повредил контактный провод на станции Лобня, в результате чего пропало напряжение на пути, по которому поезда следуют из области в сторону Москвы. На место незамедлительно прибыла бригада энергетиков ОАО «РЖД», которая восстановила контактный провод», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время пригородные поезда Савеловского направления МЖД и МЦД-1 «Одинцово – Лобня» следуют с увеличенными интервалами. Железнодорожники принимают необходимые меры по сокращению опоздания электричек.