РИАМО - 8 июл. Пожарные потушили возгорание на кровле семиэтажного здания на улице Миклухо-Маклая в Юго-Западном округе Москвы, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

Седьмого июля в 22:53 спасателям сообщили о пожаре по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом №16/10, корпус 1.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что с крыши железобетонного семиэтажного здания наблюдается дым», - говорится в сообщении.

Во время разведки и тушения возгорания пожарные установили, что происходило горение битума на площади 10 квадратных метров. В 23:23 пожар локализовали, в 23:40 - ликвидировали.

Сведений о пострадавших не поступало.

Для ликвидации пожара задействовали более 20 единиц техники.

Согласно открытым источникам, по указанному адресу в Москве располагается институт биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова.