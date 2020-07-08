РИАМО – 8 июл. В первом этапе Добровольного квалификационного экзамена приняли участие свыше 12 тысяч студентов, что стало рекордным количеством, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В Москве начался второй этап Добровольного квалификационного экзамена, который продлится до конца месяца.

«В первом этапе приняли участие больше 12 тысяч студентов из 370 вузов, включая 115 московских. Это абсолютный рекорд за все время проведения экзамена», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что во второй этап вышли 5 тысяч участников.

Участники экзамена на втором этапе будут работать в командах над кейсами. Кроме того, студенты будут выполнять задания, цель которых – раскрыть профессиональные качества и навыки участников. Практические испытания будут длиться порядка 4 часов. По итогам нужно будет представить презентацию.

В этом году в качестве партнеров проведения экзамена выступают такие компании, как «Яндекс», Superjob, Сбербанк, «Росатом», «Билайн» и другие.

Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, число участников выросло в два раза благодаря тому, что экзамен проходит онлайн.

Студенты, которые успешно справились с заданиями экзамена, учатся в МГУ, МГТУ имени Баумана, МИФИ и других столичных вузах.

Добровольный квалификационный экзамен проводится с 2017 года. В первый раз в нем приняли участие около 350 человек. В 2018 году экзамен сдавали 2,3 тысячи студентов, в 2019 году – свыше 6 тысяч.