РИАМО – 8 июл. В первом этапе Добровольного квалификационного экзамена приняли участие свыше 12 тысяч студентов, что стало рекордным количеством, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
В Москве начался второй этап Добровольного квалификационного экзамена, который продлится до конца месяца.
Она добавила, что во второй этап вышли 5 тысяч участников.
Участники экзамена на втором этапе будут работать в командах над кейсами. Кроме того, студенты будут выполнять задания, цель которых – раскрыть профессиональные качества и навыки участников. Практические испытания будут длиться порядка 4 часов. По итогам нужно будет представить презентацию.
В этом году в качестве партнеров проведения экзамена выступают такие компании, как «Яндекс», Superjob, Сбербанк, «Росатом», «Билайн» и другие.
Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, число участников выросло в два раза благодаря тому, что экзамен проходит онлайн.
Студенты, которые успешно справились с заданиями экзамена, учатся в МГУ, МГТУ имени Баумана, МИФИ и других столичных вузах.
Добровольный квалификационный экзамен проводится с 2017 года. В первый раз в нем приняли участие около 350 человек. В 2018 году экзамен сдавали 2,3 тысячи студентов, в 2019 году – свыше 6 тысяч.
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