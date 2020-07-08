РИАМО - 8 июл. В Москве скончались еще 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.
За все время пандемии в столице умерли 4027 человек.
«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - говорится в сообщении.
При проявлении симптомов ОРВИ необходимо вызвать врача на дом.
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8 ИЮЛЯ
- В Москве скончались 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в столице умерли 4027 человек.
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