РИАМО - 8 июл. В Москве скончались еще 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За все время пандемии в столице умерли 4027 человек.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - говорится в сообщении.

При проявлении симптомов ОРВИ необходимо вызвать врача на дом.

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8 ИЮЛЯ

- В Москве скончались 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в столице умерли 4027 человек.