РИАМО - 8 июл. В среду в Москве и Подмосковье ожидается до 30 градусов тепла, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности пройдет кратковременный дождь, местами сильный, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 26-28 градусов, по области - 25-30 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, при грозе порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 739 миллиметров ртутного столба.

По словам синоптиков, в Московском регионе будет душно и жарко, поэтому у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие.