РИАМО - 7 июл. В Домодедове выдали разрешение на ввод в эксплуатацию трехэтажного жилого дома, ранее объект планировалось сдать еще в декабре 2018 года, таким образом, обеспечены права 48 дольщиков, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Объект находится по адресу Домодедово, деревня Юсупово, дом 13. Ранее срок ввода был не соблюден в связи с корректировкой застройщиком документации на инженерные сети.

«Министерством жилищной политики Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию застройщику ООО «Лэндлоджик». Таким образом, в Домодедове обеспечены права 48 граждан, которые ждали свои ключи с 2018 года», — сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.