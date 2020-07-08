РИАМО - 8 июл. Свыше 350 мероприятий пройдет в учреждениях культуры Подмосковья в среду в честь Дня семьи, любви и верности, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Так, в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике подготовили для детей программу «Сказочное королевство», игру «Матрешкин лабиринт» и квест «Зашифрованное послание». Посетителей постарше ждут две авторские программы – «Царственные семьи в музее» и «Дом невелик, да скучать не велит».

«Все, кто 8 июля посетит Серпуховский историко-художественный музей, смогут принять участие в праздничном розыгрыше. Гости оставят номер своего мобильного телефона на стойке администратора, а вечером музей проведет лотерею в прямом эфире. Трое счастливчиков получат памятные призы», - говорится в сообщении.

Свои программы подготовили и мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока, музей-заповедник «Дмитровский кремль» и другие.

Между тем, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в группах для экскурсий, конкурсов, музейных программ количество участников не должно превышать 12 человек. Записываться нужно заранее.

Более 350 мероприятий к празднику подготовили и подмосковные библиотеки. 300 из них пройдут в онлайн-формате на сайтах и на страницах в социальных сетях, более 50 – в летних читальных залах.

Кроме того, пройдут музыкально-литературные композиции с участием подмосковных поэтов и писателей, лекции, мастер-классы, викторины, видеоконцерты, виртуальные выставки и игры.

В среду в России отмечают День семьи, любви и верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен в России Годом семьи.