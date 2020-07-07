РИАМО - 7 июл. Сейчас порядок в Подмосковье помогают наводить более 700 внештатных административно-технических инспекторов, с начала 2020 года по составленным ими актам было возбуждено 1605 административных дел о нарушениях порядка, чистоты и благоустройства в муниципалитетах региона, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

«С начала года самой эффективной была признана работа внештатных инспекторов Госадмтехнадзора в Серпухове, с их помощью устранены нарушения на 111 различных объектах», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По его словам, в Волоколамске устранили нарушения на 67 объектах, в Луховицах — на 51, в Воскресенске — на 47, в Дубне и Талдоме — по 50 нарушений.

Помимо этого, активнее всего работают внештатные инспекторы в Шатуре, Дмитрове, Можайске.

Для того, чтобы вступить в ряды внештатных инспекторов, нужно пройти собеседование и тестирование, по итогам которых сотрудники ведомства приглашают к общественной работе в сфере чистоты, порядка и благоустройства самых активных граждан.