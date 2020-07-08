РИАМО - 8 июл. Выездное совещание по вопросу перспектив и проблематики экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области пройдет в Наро-Фоминске в среду, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Совещание проведет министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Встреча состоится на площадке оптово-распределительного центра «Славтранс-Сервис» в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа», - говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие директор департамента развития экспорта продукции АПК Минсельхоза РФ, представители АО «Славтранс-Сервис» и СК «ЕВРАЗИЯ».

Участники планируют проверить строительство новой площадки ОРЦ. Затем состоится обсуждение текущих проблем в части экспорта продукции АПК Московской области и перспективы дальнейшего развития экспорта.

Основными экспортируемыми товарами Подмосковья являются продукты глубокой переработки сельского хозяйства – мяса, молока, зерна, также белки, животные жиры.