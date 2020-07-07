РИАМО - 7 июл. Министерство труда и социальной защиты России проводит опрос организаций для определения потребности в кадрах в области информационной безопасности.

Опрос предусмотрен планом мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Цель опроса – установить степень укомплектованности организаций специалистами в области информационной безопасности и удовлетворенности подготовкой выпускников образовательных организаций, выявить наличие трудностей при подборе персонала в области информационной безопасности и планы по изменению численности данных специалистов.

Анкета для участия в опросе размещена по ссылке.

Срок проведения опроса — до 15 июля 2020 года. Анкета может быть заполнена руководителем организации, руководителем или специалистом подразделения управления персоналом, кадровой службы или руководителями других подразделений.

Полученные результаты будут использованы для определения потребности в специалистах в области информационной безопасности разного уровня образования и специализации, объемов их профессиональной подготовки, совершенствования образовательных программ.