РИАМО - 7 июл. Советника генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова арестовали на два месяца, сообщает РИА Новости.
Решение о мере пресечения принял Лефортовский районный суд Москвы. Сафронова обвиняют в госизмене.
«Защита Ивана Сафронова <...> просила суд отклонить ходатайство о его аресте», - говорится в сообщении
В ходе допроса Сафронов вину в передаче сведений, составляющих гостайну, не признал.
Сафронова задержали в столице во вторник. Экс-журналиста и нынешнего советника главы «Роскосмоса» подозревают в передаче сведений, составляющих государственную тайну (госизмена), представителю одной из спецслужб стран НАТО.
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