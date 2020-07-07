РИАМО - 7 июл. Советника генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова арестовали на два месяца, сообщает РИА Новости.

Решение о мере пресечения принял Лефортовский районный суд Москвы. Сафронова обвиняют в госизмене.

«Защита Ивана Сафронова <...> просила суд отклонить ходатайство о его аресте», - говорится в сообщении

В ходе допроса Сафронов вину в передаче сведений, составляющих гостайну, не признал.

Сафронова задержали в столице во вторник. Экс-журналиста и нынешнего советника главы «Роскосмоса» подозревают в передаче сведений, составляющих государственную тайну (госизмена), представителю одной из спецслужб стран НАТО.

Видео задержания Ивана Сафронова>>