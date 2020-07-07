РИАМО - 7 июл. В подмосковном Королеве начали замену асфальта в пяти дворах, всего в городском округе с 2015 года отремонтировали более половины дворов, говорится в сообщении пресс-службы Координационного совета Королева.

Асфальт начали менять во дворах на улицах Аржакова (дома 3, 5, 5а) и улице Коммунальной (дома 30 и 32), улице Дзержинского (дома 4, 4а, 6, 6а) и улице Коммунальной (дом 42), улице Октябрьской (дома 13 и 15\16), проспекте Космонавтов (дома 27 и 27а), улице Калининградской (дом 17, корпуса 1, 2, 4) и в Калининградском проезде (дом 2).

«С середины июля начнут монтировать пять детских игровых комплексов в следующих дворах: улица 50-летия ВЛКСМ, дом 2а; улица Военных Строителей, дома 1, 2, 4; улица Пушкинская, дом 3; улица Сакко и Ванцетти, дома 14, 14а, 16, 18, и улица Калининградская, дом 17, корпуса 1, 2, 4, и Калининградский проезд, дом 2», — говорится в сообщении.

Планируется установка детских игровых площадок на улице Железнодорожной, дом 6/3, в микрорайоне Болшево и по адресу: улица Аржакова, дома 3, 5, 5а, и улице Коммунальной, дома 30 и 32.

«В нашем городе 325 дворов. За время действия программы их комплексного благоустройства в рамках формирования комфортной городской среды, действующей с 2015 года, отремонтировано 167 дворов, 51% от общего их числа. Мы стремимся к тому, чтобы наши дворы радовали детей и взрослых», — отметил замглавы администрации Королева Владимир Шабалдас.

Во дворах установлены 163 новые игровые и спортивные площадки, заасфальтировано 600 тысяч квадратных метров проездов и пешеходных дорожек, оборудовано 120 новых контейнерных площадок. За последние годы в городе создали более 16 тысяч дополнительных парковочных мест, около 700 из них – в 2019 году.

Программа будет продолжена: губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил перед администрациями муниципалитетов задачу ежегодно реконструировать не менее 10% дворовых территорий, для чего выделяются субсидии из регионального бюджета.

Комплексный подход в работе позволяет Подмосковью третий год лидировать в рейтинге Минстроя России по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», регион стал одним из лидеров рейтинга среди субъектов РФ по индексу качества городской среды за 2019 год.