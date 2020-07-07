РИАМО - 7 июл. В подмосковном Королеве начали замену асфальта в пяти дворах, всего в городском округе с 2015 года отремонтировали более половины дворов, говорится в сообщении пресс-службы Координационного совета Королева.
Асфальт начали менять во дворах на улицах Аржакова (дома 3, 5, 5а) и улице Коммунальной (дома 30 и 32), улице Дзержинского (дома 4, 4а, 6, 6а) и улице Коммунальной (дом 42), улице Октябрьской (дома 13 и 15\16), проспекте Космонавтов (дома 27 и 27а), улице Калининградской (дом 17, корпуса 1, 2, 4) и в Калининградском проезде (дом 2).
«С середины июля начнут монтировать пять детских игровых комплексов в следующих дворах: улица 50-летия ВЛКСМ, дом 2а; улица Военных Строителей, дома 1, 2, 4; улица Пушкинская, дом 3; улица Сакко и Ванцетти, дома 14, 14а, 16, 18, и улица Калининградская, дом 17, корпуса 1, 2, 4, и Калининградский проезд, дом 2», — говорится в сообщении.
Планируется установка детских игровых площадок на улице Железнодорожной, дом 6/3, в микрорайоне Болшево и по адресу: улица Аржакова, дома 3, 5, 5а, и улице Коммунальной, дома 30 и 32.
«В нашем городе 325 дворов. За время действия программы их комплексного благоустройства в рамках формирования комфортной городской среды, действующей с 2015 года, отремонтировано 167 дворов, 51% от общего их числа. Мы стремимся к тому, чтобы наши дворы радовали детей и взрослых», — отметил замглавы администрации Королева Владимир Шабалдас.
Во дворах установлены 163 новые игровые и спортивные площадки, заасфальтировано 600 тысяч квадратных метров проездов и пешеходных дорожек, оборудовано 120 новых контейнерных площадок. За последние годы в городе создали более 16 тысяч дополнительных парковочных мест, около 700 из них – в 2019 году.
Программа будет продолжена: губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил перед администрациями муниципалитетов задачу ежегодно реконструировать не менее 10% дворовых территорий, для чего выделяются субсидии из регионального бюджета.
Комплексный подход в работе позволяет Подмосковью третий год лидировать в рейтинге Минстроя России по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», регион стал одним из лидеров рейтинга среди субъектов РФ по индексу качества городской среды за 2019 год.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии