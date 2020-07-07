РИАМО - 7 июл. В Москве на аукционе продали здание напротив гаража Мельникова в Басманном районе, говорится в сообщении пресс-службы центра управления городским имуществом.

В ходе торгов стоимость лота возросла на 85%. Лот расположен по адресу: Новорязанская улица, дом 28, строение 2, в десяти минутах ходьбы от станции метро «Комсомольская».

«Семь участников претендовали на покупку здания площадью 33,8 «квадрата» на Новорязанской улице. У лота интересная локация – здание стоит напротив исторического гаража Мельникова в Басманном районе. В ходе торгов стоимость объекта возросла с 5,9 миллиона до 10,9 миллиона рублей», - сказал заместитель гендиректора Центра управления городским имуществом Александр Окунев.

Аукцион прошел 2 июля. Победителем торгов стала компания ООО «Техноролл», предложившая максимальную стоимость за покупку здания.