РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 июл. Жителям теротдела Ильинское подмосковного Красногорска ответили на вопросы о работе МособлЕИРЦ, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Депутат Мособлдумы Галина Уткина провела встречу с активистами Ильинской территории подмосковного Красногорска во вторник. В мероприятии приняли участие представители администрации муниципалитета, МособлЕИРЦ, Рузского регоператора, музея-усадьбы «Архангельское». Один из вопросов повестки дня – недовольство жителей работой МособлЕИРЦ.

«Управляющие компании приходят на рынок и уходят. Среди них есть нерадивые, которые собирают деньги с жителей, за ресурсы не платят, потом банкротятся. При системе единого платежа это исключено», - пояснила начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Юлия Мелешкевич.

По ее словам, даже если у жителей не заключены прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, те все равно получают положенные платежи, начисление происходит на уровне МособлЕИРЦ.

К тому же, система единого платежного документа ведет к прозрачности платежей. Легче отследить задолженности жителей и управляющих компаний.

«У нас в горокруге 71 УК, а вместе с ТСЖ и ЖСК – порядка 124. Какую-то платежную дисциплину организовать крайне сложно. МособлЕИРЦ нам может в этом помочь», - заключила Мелешкевич.