РИАМО - 7 июл. В Подмосковье трудовых мигрантов будут тестировать на коронавирус, с 27 июня в перечень инфекционных заболеваний, препятствующих получению патента на работу, добавили коронавирусную инфекцию, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Теперь каждый иностранный гражданин перед получением патента на право осуществлять трудовую деятельность должен будет предоставить лабораторное исследование на коронавирус.

«На территории Единого Миграционного центра Московской области иностранные граждане могут пройти все необходимые обследования на наличие заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче патента», - сказала директор ГБУ «Единый миграционный центр Московской области» Татьяна Куприна.

В свою очередь заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев подчеркнул, что тестирование иностранных граждан на коронавирусную инфекцию в Едином миграционном центре является важным инструментом по предупреждению завоза заболевания.

«В настоящее время в Московской области наметилась устойчивая тенденция к снижению количества заболеваний коронавирусом. Мы видим благоприятную обстановку, которую нам необходимо сохранить», - заметил Каратаев.