РИАМО - 7 июл. Вандалы разгромили цветочную композицию «Садовник» в территориальном управлении Поварово в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Недавно коммунальщики муниципалитета установили малую архитектурную форму и украсили ее цветами. Это не единичный случай. С начала сезона вандалы разгромили фонари в зоне отдыха у храма и вблизи монумента Скорбящей матери.

«Неуважаемые вандалы, если вам некуда девать энергию — напишите мне в директ. У нас ребята из «Молодой гвардии» и «Единой России» постоянно проводят субботники в лесах и в местах отдыха, выгребая горы мусора после ваших пикников. Присоединяйтесь, нам всегда нужны свободные руки. Но разрушать то, что делают на благо другим, мы не позволим», — сказал глава городского округа Владимир Слепцов.

Новые цветочные композиции впервые появились во всех территориальных управлениях городского округа.