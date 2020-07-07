РИАМО - 7 июл. За минувшую неделю в Подмосковье выдали 15 разрешений на строительство, а также ввели в эксплуатацию 12 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«За прошлую неделю в Подмосковье ввели в эксплуатацию семь жилых объектов на 1504 квартиры. Это жилые дома: на 130 квартир на улице Чехова, дом 16, в Чехове, на 238 квартир в Щелкове в СПК «Жегалово», на 264 квартиры в Ленинском (округе - ред.) в ЖК «Боброво», на 403 квартиры в Красногорске в ЖК «Ильинские луга», на 312 квартир в Котельниках в ЖК «Белая дача», на 109 квартир в Ленинском городском округе в поселке Мещерино, на 48 квартир в Домодедове в районе деревни Юсупово», ─ сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Разрешение на строительство выдано малоэтажному жилому комплексу на 66 квартир в Коломне в планировочном районе Подлипки.

Кроме того, среди нежилых помещений введены в эксплуатацию: здание склада в Пушкине, автомоечный комплекс на два стационарных поста на Рязанском шоссе в Люберцах. Реконструированы стадион «Химик» в Чехове, а также корпус с линией по выпуску готовых питательных средств для нужд научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии в районе поселка Оболенск в Серпухове и другие.

Разрешения на строительство выданы: фельдшерско-акушерскому пункту на 25 мест в деревне Бережки в Солнечногорске, стоматологической клинике на улице Найдова-Железова, участок 28, в Наро-Фоминске, спортивному комплексу на улице Ленина в Истре, центру сервисного обслуживания грузовых автомобилей вблизи территории 33-го километра автодороги М-8 «Холмогоры» и гостевому дому на территории парка-отеля «Софрино», участок 1, в Пушкине.

Реконструируют очистные сооружения в Одинцове – это производственный корпус и склад в районе деревни Папушево, участок 45, и прочее.