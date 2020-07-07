РИАМО - 7 июл. Госжилинспекция Подмосковья внесла новые сведения об управлении 120 многоквартирными домами в реестр лицензий региона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Реестр лицензий региона – это документ, в котором собраны данные о лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами: их адреса и сведения об организациях, которые ими управляют», — говорится в сообщении.

Решение о внесении изменений в реестр должно принимать общее собрание собственников. Именно на нем жители выбирают способ управления домом и организацию, которая будет его осуществлять. Также изменения могут вноситься после проведения администрацией конкурса по выбору управляющей организации, если жители по каким-то причинам не приняли соответствующее решение самостоятельно.

Изменения в реестр вносятся на основании предоставляемого в ведомство пакета документов, который должен отвечать всем требованиям жилищного законодательства. В противном случае специалисты Госжилинспекции могут отказать во внесении изменений. До тех пор, пока соответствующие сведения не внесены в реестр, организация не имеет права управлять домом.

Новые данные в реестре можно посмотреть на сайте Госжилинспекции Московской области.