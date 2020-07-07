РИАМО - 7 июл. В 17 транспортных вузах, подведомственных министерству транспорта РФ и федеральным агентствам, приняли решение запустить онлайн-эстафету пожеланий и поздравлений выпускникам, говорится в сообщении пресс-службы Российского университета транспорта.

«Эстафету праздничных поздравлений и пожеланий запустят ректоры транспортных вузов из разных регионов России - от Санкт-Петербурга до Хабаровска - во время онлайн-выпускного, который состоится 10 июля в 10:00 по московскому времени на YouTube-канале Минтранса России. Каждый из ректоров обратится с приветственным словом к юным представителям транспортной отрасли и оригинально поздравит с окончанием учебы», - говорится в сообщении.

К поздравлениям также присоединятся руководители транспортных компаний России, главы регионов, представители руководства ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот» и ПАО «Совкомфлот». Онлайн-выпускной откроет министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

В рамках выпускного студенты представят творческие номера.

Также в рамках мероприятия впервые состоится исполнение гимна России единым сводным хором транспортных вузов.

Мероприятие соберет более 30 тысяч выпускников.