РИАМО - 7 июл. Железнодорожные пути подвели к оптово-распределительному центру «Славтранс-Сервис» в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Подмосковье наращивает объемы экспортных поставок по железной дороге. На сегодняшний день строительство железнодорожных путей с целью расширения ОРЦ «Славтранс-Сервис» завершено на 95%. Также полным ходом ведется строительство логистической платформы, проводятся работы по переводу лесных участков, ближайших к центру, в земли промышленности», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Проект оптово-распределительного центра «Селятино» реализуется на территории Подмосковья при поддержке правительства Московской области. Основное направление деятельности компании – экспортные поставки сельскохозяйственной продукции и их логистическое сопровождение.

Проект планируется реализовать к 2023 году. Он позволит трудоустроить более 1 тысячи жителей Наро-Фоминского и соседних городских округов.

Объем инвестиций составит 7,7 миллиарда рублей.

На экспорт Подмосковье поставляет мясо птицы, рыбу и морепродукты, свинину, говядину, кондитерские изделия, муку, зернобобовые и масленичные культуры. Направления экспорта: Китай, Вьетнам, Гонконг, Индия, Пакистан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Иордания, Израиль, Бельгия, Нидерланды.