РИАМО - 7 июл. Невролог из Воскресенска Ольга Хрыкина победила в 18 областном конкурсе «Лучший врач Московской области» в номинации «Лучший невролог», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Хрыкина работает в системе здравоохранения на протяжении 30 лет.

«В 1988 году окончила Рязанский медицинский институт имени академика И.П.Павлова. С 2008 года работает заведующей неврологическим отделением в ГБУЗ МО «ВПРБ». Неврологическое отделение развернуто на 30 круглосуточных коек. За 2019 год здесь вылечилось более 930 пациентов», - говорится в сообщении.

Врачебная деятельность Хрыкиной направлена на лечение больных неврологического профиля с острым нарушением мозгового кровообращения. Она применяет лекарственные средства нового поколения – нейропротекторы.

В отделении применяется широкий спектр современных методик диагностики: магнитно-резонансная томография, ультразвуковая доплерография магистральных артерий головы, энцефалография.

«Ольга Вячеславовна постоянно работает над повышением своего профессионального уровня. В 2016 году прошла курс повышения квалификации по теме «Неврология», в 2018 году подтвердила высшую квалификационную категорию по специальности «Неврология», - добавляется в сообщении.