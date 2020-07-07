РИАМО - 7 июл. В деревне Бабенки новой Москвы мужчина перевернулся на квадроцикле, из-за полученных травм он скончался, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 19:15. Мужчина ехал на квадроцикле по полю.

«Не справившись с управлением, он совершил опрокидывание, в результате чего от полученных травм скончался», - сказал собеседник агентства.

За минувшую неделю в столице в дорожно-транспортных происшествиях погибли 14 человек, пострадали – 166 человек.