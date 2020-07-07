РИАМО - 7 июл. Глава городского округа Воскресенск Артур Болотников вручил ключи от новых квартир трем новоселам в рамках областной программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Воскресенки получили благоустроенные квартиры в микрорайоне Лопатинский», — говорится в сообщении.

Болотников отметил, что в шаговой доступности от нового жилья находится все необходимое для комфортной жизни и создания крепкой семьи.

«Надеюсь, что и дальше эта программа будет продолжаться, мы будем находить способы улучшать жилищные условия тех, кто в этом нуждается», — добавил глава Воскресенска.

Ксению Столобневу воспитывали бабушка и приемная мама. Столобнева учится в Воскресенском колледже на третьем курсе по специальности «Химик-технолог». В свободное время занимается спортом.

Елена Ежкова также воспитывалась в приемной семье вместе с младшей сестрой Маргаритой. Девушка уже закончила колледж, сейчас работает в магазине.

Лилиана Гарабишка воспитывалась в семье родственников вместе со старшим братом, их опекуном была бабушка Валентина Гарабишка. В сентябре 2020 года Лилиана планирует поступать в колледж, получить профессию юриста, параллельно с этим обустраивать новую квартиру и создавать семью.

«Лилиане уже 18 лет, и пора задуматься о создании своей семьи. Собственная квартира, думаю, станет хорошим стартом для нее. Мы поможем обустроить квартиру и всегда будем рядом», — отметила Валентина Гарабишка.

Всего в этом году в городском округе Воскресенск ключи от собственных квартир получат 22 человека. На эти цели из бюджета Московской области выделено более 47 миллионов рублей.